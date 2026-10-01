Украина резко увеличила преднамеренные удары по детям. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на брифинге по итогам участия в 63-й сессии Совета ООН по правам человека, его слова привел ТАСС .

Так, с начала 2026 года травмы получили 456 несовершеннолетних, 70 из них погибли.

«Произошел катастрофический всплеск преднамеренных ударов украинских формирований по несовершеннолетним детям», — подчеркнул Мирошник.

Недавно посол по особым поручениям МИД РФ обвинил Украину во втягивании организации «Белые ангелы» в преступные схемы. Дипломат объяснил, что часто фиксируют случаи, когда изъятому ребенку переделывали документы, а затем передавали под опеку руководителю бюджетного учреждения. След таких детей потом терялся в странах Европы.