Миронов призвал заморозить тарифы ЖКХ

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал провести жесткую ревизию в сфере ЖКХ, а в идеале — национализировать отрасль. Документ с описанием инициативы парламентария поступил в распоряжении 360.ru.

«На 1,7% официально повысили тарифы с января. А что у нас „на земле“ — рост и 17, и 20, и 25%. За такое надо бить по рукам!» — заявил депутат.

Кроме того, Миронов пообещал поддержать правительственный законопроект о контроле в сфере ЖКХ, который предусматривает право Федеральной антимонопольной службы самой устанавливать тарифы в регионах, где злостно нарушают ее требования. Кроме того, чиновники в таких случаях лишатся должностей и три года не смогут занимать новые.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о проверках в регионах, где от жителей потребовали гигантские суммы за жилищно-коммунальные услуги.