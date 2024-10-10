Министр Силуанов сообщил о работе над созданием депозитарной системы BRICS Clear

Минфин России начал активную работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear. Об этом в разговоре с RT Arabic сообщил министр финансов России Антон Силуанов.

Как пояснил чиновник, эта система будет основываться на технологии распределенного реестра.

«Мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе», — сказал Силуанов.

Помимо этого, организация работает над созданием расчетной платежной инфраструктуры.