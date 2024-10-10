Министр Силуанов сообщил о работе над созданием депозитарной системы BRICS Clear
Минфин России начал активную работу над созданием депозитарной системы BRICS Clear. Об этом в разговоре с RT Arabic сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
Как пояснил чиновник, эта система будет основываться на технологии распределенного реестра.
«Мы хотим создать систему учета ценных бумаг внутри нашего сообщества по аналогии с теми, которые существуют на Западе», — сказал Силуанов.
Помимо этого, организация работает над созданием расчетной платежной инфраструктуры.
Школьники посетили с экскурсией Дмитровский завод гибкой упаковки
Школьник из Подольска стал призером международной олимпиады
Нарушение домашнего ареста Чекалиными опровергли
Жителей Воскресенка пригласили на бесплатную экскурсию в парк Кривякино 16 октября
Администрация Воскресенска проведет прием жителей в деревне Елкино 30 октября
Более 9 тысяч заявок отработали в подмосковном ЦУР «Бизнес» с января
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте