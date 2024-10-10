Министр Силуанов сообщил, что БРИКС пока не рассматривает возможность создания единой валюты

БРИКС пока не рассматривает создание какой-то единой валюты — речь идет лишь о создании альтернативной финансово-расчетной платежной системы. Об этом в беседе с RT Arabic сообщил министр финансов России Антон Силуанов.
В финансово-расчетной платежной системе будут использоваться национальные валюты, ЦФА и цифровые валюты стран объединения. По словам чиновника, многие центральные банки уже начали выпуск собственных цифровых валют.
Ранее Владимир Путин подписал закон об использовании цифровых финансовых активов для международных расчетов.
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