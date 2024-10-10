Министр Силуанов: доля в расчетах внутри стран БРИКС снижается за счет увеличения расчетов в нацвалютах

Доля доллара в расчетах внутри стран БРИКС снижается, при этом увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Об этом RT Arabic рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

Чиновник считает, что следует активно использовать новые технологии в виде цифровых финансовых активов.

«Наше предложение о том, чтобы использовать и новые технологии, и цифровые финансовые активы, — я думаю, это будет перспективно», — сказал он.

Отвечая на вопрос о скорости реализации этого предложения, Силуанов пояснил, что все будет зависеть от договоренностей.