Лантратова: проект о раннем выходе в декрет направлен на улучшение здоровья мам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала RT , что законопроект, который предоставит женщинам право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, призван помочь тем, кто столкнулся с проблемами вынашивания.

Депутат подчеркнула важность раннего ухода женщин в декретный отпуск, особенно для тех, кто сталкивается с угрозой прерывания беременности или плохим самочувствием.

Предложенный законопроект призван разрешить женщинам уходить в декрет раньше установленного срока при наличии медицинских показаний или иных обстоятельств, мешающих работе. Этот шаг направлен на улучшение здоровья будущих мам и новорожденных, он подчеркивает необходимость дополнительного отдыха и медицинского контроля в период беременности, пояснила политик.