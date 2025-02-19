Лантратова: проект о раннем выходе в декрет направлен на улучшение здоровья мам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова рассказала RT, что законопроект, который предоставит женщинам право уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, призван помочь тем, кто столкнулся с проблемами вынашивания.
Депутат подчеркнула важность раннего ухода женщин в декретный отпуск, особенно для тех, кто сталкивается с угрозой прерывания беременности или плохим самочувствием.
Предложенный законопроект призван разрешить женщинам уходить в декрет раньше установленного срока при наличии медицинских показаний или иных обстоятельств, мешающих работе. Этот шаг направлен на улучшение здоровья будущих мам и новорожденных, он подчеркивает необходимость дополнительного отдыха и медицинского контроля в период беременности, пояснила политик.
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