Президент США Дональд Трамп в очередной раз спровоцировал международный скандал, назвав Россию «бумажным тигром». Кремль отреагировал жестко, заявив, что Россия — это не тигр, а медведь, а бумажных медведей не существует. Китайские обозреватели из издания Sohu оценили реакцию Кремля положительно, подчеркнув, что дешевые метафоры не должны использоваться для нанесения ущерба репутации.

В статье отмечается, что стиль общения Трампа основан на провокациях и попытке влиять на общественное мнение. Примечательно, что после аналогичных высказываний украинский президент Владимир Зеленский счел слова Трампа признаком поддержки, написал «ФедералПресс».

Китайские аналитики обращают внимание на то, что международная политика не сводится только к военным средствам. В современном мире борьба ведется не только танками и ракетами, но и средствами массовой информации, технологиями и культурой. В этом контексте реакция России на заявления Трампа рассматривается как признак умения продвигать национальные интересы.