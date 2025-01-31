ИТ-технопарк появится в Нижнем Новгороде в 2026 году

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент АО «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев подписали соглашение о создании в Нижнем Новгороде ИТ-технопарка. Объект площадью 170 тысяч квадратных метров откроется поэтапно. Первый корпус появится в 2026 году на улице Малой Ямской, второй — в 2028 году, пишет сайт pravda-nn.ru .

«ИТ-технопарк — важная часть масштабного ИТ-квартала, который мы создаем в центре города. Здесь будут размещаться офисы ИТ-компаний — как для ведущих, так и для стартапов», — отметил глава региона.

В ИТ-технопарке будут развиваться такие направления, как искусственный интеллект, интернет вещей, телекоммуникации, информационная безопасность, цифровизация промышленности, облачные сервисы, «Умный дом», «Умный город», робототехника и PSIM-системы. Реализация проекта позволит создать до 10 тысяч новых рабочих мест в индустрии ИТ. Нижегородский ИТ-технопарк может стать одним из крупнейших в стране.