Глава правительства Киргизии Жапаров призвал создать новые международные маршруты в рамках ШОС

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан раскроет транзитный потенциал Киргизии. Об этом заявил председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров, сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу органа власти.

Акылбек Жапаров принял участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча прошла на территории столицы Пакистана, Исламабада.

Жапаров также выступил с инициативой о проведении форума молодежи в Бишкеке в 2025 году.