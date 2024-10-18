Глава правительства Киргизии Жапаров призвал создать новые международные маршруты в рамках ШОС

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан раскроет транзитный потенциал Киргизии. Об этом заявил председатель кабинета министров республики Акылбек Жапаров, сообщил сайт «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу органа власти.
Акылбек Жапаров принял участие в 23-м заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Встреча прошла на территории столицы Пакистана, Исламабада.
Жапаров также выступил с инициативой о проведении форума молодежи в Бишкеке в 2025 году.
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