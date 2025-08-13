Глава Новосибирской области Травников назвал вопрос доступности медицины ключевым в сфере здравоохранения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель законодательного собрания региона Андрей Шимкив проводят рабочие визиты в муниципалитеты Баганского и Купинского районов. Основной акцент сделан на обсуждение вопросов социальной сферы, включая развитие медицины и повышение доступности качественной медицинской помощи населению, написал сайт atas.info .

Губернатор осмотрел условия работы Купинской центральной районной больницы, отметив позитивные перемены последних лет. Благодаря реализации региональных программ и нацпроектов закуплено новое оборудование, техника и автомобили скорой помощи. Особое внимание уделено ремонту помещений лечебных учреждений и строительству фельдшерско-акушерских пунктов.

Важнейшим приоритетом является дальнейшее укрепление материально-технической базы здравоохранения. Наряду с этим планируется оптимизация территориальной структуры оказания специализированной помощи.

Главной задачей ставится сокращение количества выездов пациентов из отдаленных районов в столицу региона — город Новосибирск. Улучшение состояния больниц и оснащенность современной техникой позволят обеспечить оказание качественных услуг на местном уровне, снизив нагрузку на областные медицинские учреждения.