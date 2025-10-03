Глава Нижегородской области Никитин посетил новый образовательный кластер на базе НИПС

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский посетили новый образовательно-производственный кластер в отрасли «Железнодорожный транспорт». Об этом сообщило ИА «Время Н» .

Кластер начал работу на базе Нижегородского института путей сообщения (НИПС) в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». НИПС получил федеральную субсидию на модернизацию образовательной площадки совместно с ОАО «РЖД». Всего выделено 140 милионов рублей.

Никитин отметил, что в рамках «Профессионалитета» уже создано 16 кластеров и еще три будут в следующем году. Он подчеркнул важность развития материально-технической базы колледжей вместе с работодателями.

Дорофеевский также обратил внимание на важность подготовки нового поколения профессионалов для железнодорожной отрасли и подчеркнул, что создание кластера в НИПС — это инвестиции в будущее.

В 2025 году в Нижегородском техникуме железнодорожного транспорта был выполнен капитальный ремонт учебного корпуса, построенного в 1965 году. Корпус был оснащен современным оборудованием.