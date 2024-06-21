Глава ФСВТС Шугаев заявил, что старая схема экспорта-импорта уходит в прошлое

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что старая схема экспорта-импорта, по которой строилась работа с другими странами, уходит в прошлое.
В условиях, когда страны по типу Вьетнама хотят создать собственную военную промышленность, на смену экспорту-импорту приходит технологическое сотрудничество.
Шугаев уточнил, что заинтересованность Вьетнама в сотрудничестве с Россией будет сохраняться, несмотря на возможные американские санкции. Он пояснил, что на вооружении у страны в основном военная техника советского или российского производства.