Руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил ввести юридическую ответственность за написание слова «Родина» с маленькой буквы. В комментарии изданию «Абзац» он объяснил свою позицию необходимостью защиты ценностей страны и уважения к национальной культуре и истории.

Бородин видит в подобном употреблении букв проявление неуважения к стране и подчеркнул важность четкого понимания значения слова «Родина»: оно ассоциируется исключительно с Россией. Глава ФПБК предлагает классифицировать такое поведение как акт вандализма и призывает законодателей внести соответствующие изменения в законы, предусмотрев меры ответственности за подобное нарушение.

По мнению Бородина, строгий контроль за использованием прописных букв укрепит уважение к государству и предотвратит любые попытки умалять значимость патриотической символики.