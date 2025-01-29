Глава Бурятии Цыденов: в регионе фиксируют единичные случаи контрабанды леса

Единичные случаи незаконной вырубки леса фиксируются на территории Бурятии. Это явление уже не носит массового характера, рассказала глава республики Алексей Цыденов в интервью ОТР.
«У нас на таких направлениях, где мы понимаем, что есть риски, стоят фотоловушки. То есть они не на главной дороге, а вот на съезд в лес, чуть в глубине от дороги фотоловушка стоит: мы фиксируем, кто едет», — добавил глава региона.
Победить контрабанду леса из Бурятии в Китай удалось благодаря эффективной работе сотрудников правоохранительных органов и введению системы государственного контроля, добавил Алексей Цыденов.
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