Глава Бурятии Цыденов: в регионе фиксируют единичные случаи контрабанды леса

Единичные случаи незаконной вырубки леса фиксируются на территории Бурятии. Это явление уже не носит массового характера, рассказала глава республики Алексей Цыденов в интервью ОТР .

«У нас на таких направлениях, где мы понимаем, что есть риски, стоят фотоловушки. То есть они не на главной дороге, а вот на съезд в лес, чуть в глубине от дороги фотоловушка стоит: мы фиксируем, кто едет», — добавил глава региона.

Победить контрабанду леса из Бурятии в Китай удалось благодаря эффективной работе сотрудников правоохранительных органов и введению системы государственного контроля, добавил Алексей Цыденов.