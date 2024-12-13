Глава Абакана Лемин рассказал о старте проекта «Чистый воздух» в 2025 году

Реализация федерального проекта «Чистый воздух» стартует в Абакане в 2025 году. В рамках программы традиционное печное отопление заменят твердотопливными котлами длительного горения. Они будут оснащены автоматической подачей топлива в частные дома. Об этом сообщает сайт «Государственные новости» со ссылкой на главу столицы Хакасии Алексея Ленина.
Цель проекта — постепенное уменьшение выбросов от коммунальной инфраструктуры. В следующем году власти города установят 248 котлов, в 2026 году — 601 котел, еще 585 единиц поступят в 2027 году.
Принять участие в программе смогут все районы Абакана, кроме дачных. Оборудование начнут менять после завершения отопительного сезона.
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