Генпрокурор России Краснов встретился с коллегой из Мьянмы Тидой У

Генпрокурор России Игорь Краснов встретился с коллегой из Мьянмы Тидой У. Стороны подписали программу межведомственного сотрудничества.

В начале встречи Краснов отметил, что ведомства России и Мьянмы активно сотрудничают, в рамках чего реализуют достигнутые в прошлом году договоренности. Прокуратуры стран обмениваются лучшими практиками, нормативно-правовыми актами и проводят научно-образовательные мероприятия.

«Сегодня мы подпишем программу межведомственного сотрудничества. Она является практическим воплощением ранее заключенного Меморандума и будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия», — сказал Краснов.

Он заметил, что сотрудничество будет проходить не только на экспертном уровне, но и посредством личных встреч, в том числе благодаря тому, что между странами открыли прямое авиасообщение.

Глава ведомства добавил, что российская сторона открыта к сотрудничеству и готова делиться лучшими практиками.