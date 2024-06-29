ФСБ получит доступ к документам призывников

ФСБ получит доступ к личным данным срочников перед прохождением службы

Фото: РИА «Новости»

ФСБ России получит документы призывников, которые пройдут срочную службу в ведомстве. Эту информацию разместили в постановлении правительства страны.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах [ФСБ], в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — написали в документе.

Ранее президент России Владимир Путин дал разрешение ФСБ принимать участие в отборе призывников на службу. В подписанном им указе написано, что такие меры приняли для комплектования российских органов безопасности. Помимо этого, в положение о ФСБ внесли ряд других изменений.

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