ФСБ получит доступ к документам призывников

ФСБ России получит документы призывников, которые пройдут срочную службу в ведомстве. Эту информацию разместили в постановлении правительства страны.

«Органы федеральной службы безопасности участвуют в отборе граждан, подлежащих призыву на военную службу, для исполнения специальных обязанностей военной службы в органах [ФСБ], в том числе путем получения доступа к документам на таких граждан», — написали в документе.

Ранее президент России Владимир Путин дал разрешение ФСБ принимать участие в отборе призывников на службу. В подписанном им указе написано, что такие меры приняли для комплектования российских органов безопасности. Помимо этого, в положение о ФСБ внесли ряд других изменений.