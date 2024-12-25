Франц Клинцевич: ввод советских войск в Афганистан был вынужденной мерой

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций Франц Клинцевич в беседе с RT назвал причины ввода ОКСВ в Афганистан.

В декабре 1979 года ограниченные контингентационные силы Советской армии (ОКСВ) вошли в Афганистан. Управление СССР опасалось ослабления власти в данном регионе и роста напряженности на его территории, вызванной увеличением числа враждебных государств. Контингент ОКСВ постепенно рос, достигая максимальной численности в 1985 году. Однако после перестройки власти Советского Союза начали постепенное сокращение ОКСВ в Афганистане.

Клинцевич считает, что ввод советских войск в Афганистан был вынужденной мерой.

«Это была искусственная ситуация, созданная западными спецслужбами. Последней каплей стали некоторые политические движения премьер-министра Афганистана Хафизуллы Амина, который, как сегодня говорят, мог быть агентом ЦРУ», — сказал собеседник.

По его словам, Советский Союз опасался того, в Афганистане могут закрепиться страны НАТО. Он также добавил, что это была большая геополитическая угроза.