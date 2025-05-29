Финансирование нацполитики в Челябинской области увеличится до 100 млн рублей

Реализация национальной политики в Челябинской области осуществляется через специальную программу, объем финансирования которой в этом году достигнет отметки свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на окружном семинаре-совещании по вопросам государственной национальной политики в Магнитогорске, его слова привел сайт Ura.ru.
Как отметил глава области, увеличение бюджетных средств станет возможным благодаря федеральной поддержке. Программа охватывает разные направления и совершенствуется ежегодно. Кроме того, успешно стартовал проект по адаптации мигрантов, участниками которого стали около двух тысяч иностранных граждан.
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