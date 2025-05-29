Финансирование нацполитики в Челябинской области увеличится до 100 млн рублей

Реализация национальной политики в Челябинской области осуществляется через специальную программу, объем финансирования которой в этом году достигнет отметки свыше 100 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер на окружном семинаре-совещании по вопросам государственной национальной политики в Магнитогорске, его слова привел сайт Ura.ru.