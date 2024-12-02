ФАС выдала предупреждения региональным операторам в сфере обращения с ТКО Московской области

В результате ведомство установило, что они могут привести к навязыванию невыгодных условий для представителей предпринимательского сообщества и граждан.

В связи с этим служба выдала предупреждения. Срок исполнения - в течение 30 дней с момента получения. Согласно Закону о защите конкуренции в случае неисполнения ФАС России возбудит дела о нарушении антимонопольного законодательства.