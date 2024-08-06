ФАС продолжает мониторинг реализации реформы унитарных предприятий

Напомним, большинство государственных и муниципальных предприятий, созданных до 8 января 2020 года и работающих на конкурентных товарных рынках, необходимо ликвидировать или реорганизовать до 1 января 2025 года*. Исключением являются предприятия, действующие на социально значимых рынках (https://t.me/fasrussia/3707). 

ФАС России осуществляет методическую поддержку реформы, а также антимонопольный контроль за созданием унитарных предприятий. Кроме того, служба проводит ежемесячный мониторинг хода реализации планов-графиков реорганизации таких предприятий в регионах страны.

Так, за период с ноября 2023 года по июнь 2024 года лидерами по исполнению мероприятий в рамках реформы стали Республики Коми и Мордовия, а также Кировская, Тюменская и Магаданская области. В настоящее время эти регионы реализовали 100 % мероприятий утвержденных планов-графиков. 

Лидерами по исключению из ЕГРЮЛ (ликвидации) унитарных предприятий за аналогичный период стали Республика Крым (60), Ростовская область (27), Челябинская область (24), Московская область (23) и Краснодарский край (13).

Интересно

*в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции»

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