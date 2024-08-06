ФАС продолжает мониторинг реализации реформы унитарных предприятий

Напомним, большинство государственных и муниципальных предприятий, созданных до 8 января 2020 года и работающих на конкурентных товарных рынках, необходимо ликвидировать или реорганизовать до 1 января 2025 года*. Исключением являются предприятия, действующие на социально значимых рынках (https://t.me/fasrussia/3707).

ФАС России осуществляет методическую поддержку реформы, а также антимонопольный контроль за созданием унитарных предприятий. Кроме того, служба проводит ежемесячный мониторинг хода реализации планов-графиков реорганизации таких предприятий в регионах страны.