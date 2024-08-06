ФАС продолжает мониторинг реализации реформы унитарных предприятий
Напомним, большинство государственных и муниципальных предприятий, созданных до 8 января 2020 года и работающих на конкурентных товарных рынках, необходимо ликвидировать или реорганизовать до 1 января 2025 года*. Исключением являются предприятия, действующие на социально значимых рынках (https://t.me/fasrussia/3707).
ФАС России осуществляет методическую поддержку реформы, а также антимонопольный контроль за созданием унитарных предприятий. Кроме того, служба проводит ежемесячный мониторинг хода реализации планов-графиков реорганизации таких предприятий в регионах страны.
Так, за период с ноября 2023 года по июнь 2024 года лидерами по исполнению мероприятий в рамках реформы стали Республики Коми и Мордовия, а также Кировская, Тюменская и Магаданская области. В настоящее время эти регионы реализовали 100 % мероприятий утвержденных планов-графиков.
Лидерами по исключению из ЕГРЮЛ (ликвидации) унитарных предприятий за аналогичный период стали Республика Крым (60), Ростовская область (27), Челябинская область (24), Московская область (23) и Краснодарский край (13).