Его время на исходе. Неприятный для Зеленского прогноз сделали в Германии
Бизнесмен Дотком: время Зеленского скоро закончится
Основатель крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком описал положение президента Украины Владимира Зеленского, сделав неутешительный прогноз для политика. На своей странице в соцсети X бизнесмен заявил, что у того осталось мало времени.
«Время Зеленского на исходе», — написал он.
При этом бизнесмен не объяснил, что конкретно имел в виду под этой фразой.
Накануне Зеленский отчитался перед американскими союзниками после нападения на Курскую область. Во время встречи поднимали разные темы, включая вопросы о системе ПВО, усилении обороноспособности Украины и потребностях войск.
Агентство Welt отмечало ранее, что Запад задумался о начале переговоров по украинскому конфликту из-за провалов ВСУ на фронте. Давление иностранных союзников, по мнению авторов материала, вынуждает Зеленского принять тот факт, что мирный процесс уже неизбежен.