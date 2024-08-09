Основатель крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком описал положение президента Украины Владимира Зеленского, сделав неутешительный прогноз для политика. На своей странице в соцсети X бизнесмен заявил, что у того осталось мало времени.

«Время Зеленского на исходе», — написал он.

При этом бизнесмен не объяснил, что конкретно имел в виду под этой фразой.

Накануне Зеленский отчитался перед американскими союзниками после нападения на Курскую область. Во время встречи поднимали разные темы, включая вопросы о системе ПВО, усилении обороноспособности Украины и потребностях войск.

Агентство Welt отмечало ранее, что Запад задумался о начале переговоров по украинскому конфликту из-за провалов ВСУ на фронте. Давление иностранных союзников, по мнению авторов материала, вынуждает Зеленского принять тот факт, что мирный процесс уже неизбежен.