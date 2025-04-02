Для поступления в школы детям мигрантов придется почти идеально сдать тест на русский язык

Володин: для поступления в школу дети мигрантов должны ответить на 90% теста

В России вступил в силу закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, которые плохо знают русский язык. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

«Теперь запрещается принимать в школы детей мигрантов: без проверки законности их нахождения на территории нашей страны; в случае отсутствия достаточного уровня знания русского языка», — написал он.

Также Володин отметил, что с первоначальным предложением Рособрнадзора, которое подразумевало сдачу теста с 30% правильных ответов для зачисления в школу, не согласились. Инициативу переработали.

«Сегодняшнее решение предполагает, что для зачисления в школу правильных ответов должно быть 90%», — объяснил Володин.

Он отметил, что материалы для тестирования по русскому языку разработали специально для каждой ступени обучения. Чтобы поступить в первый класс, нужно правильно ответить на девять из десяти вопросов, во второй и пятый — на 18 из 20, в шестой-девятый — на 20 из 22, в 10-11 классы — 22 из 24 ответов должны быть правильными.

По словам Володина, правоприменение этих правил будут анализировать. Необходимо узнать мнение педагогического сообщества о содержании тестов.

Ранее появились примеры тестов по русскому языку для детей мигрантов. В структуру включили слушание и понимание устной речи, задачи на проверку ее навыков и лексико-грамматические знания.