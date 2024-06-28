Длительный процесс. Чуйченко — о процедуре согласования проекта нового КоАП

Глава Минюста Чуйченко сообщил о согласовании проекта нового КоАП

Фото: РИА «Новости»

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях проходит процедуру согласования, сообщил министр юстиции Константин Чуйченко. Его слова привело РИА «Новости».

«Это длительный процесс», — подчеркнул глава Минюста.

Работа над систематизаций и актуализацией административной ответственности идет в течение нескольких лет, с 2019 года.

В мае 2024-го Минюст предложил значительно расширить список преступлений, основное наказание за которые — принудительные работы. Проекты представили в качестве мер по гуманизации уголовной ответственности.

До этого правительство поддержало законопроект об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества по политической, расовой и идеологической ненависти.

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