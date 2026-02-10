Дипломат Якушев объяснил, что для чего нужен дипломатический протокол

Профессиональный праздник дипломатов выпадает на 10 февраля, в честь празднования даты подписания Устава посольства России. Советник исторического департамента Министерства иностранных дел России Михаил Якушев, посвятивший более 15 лет дипломатической практике, поделился с «Вечерней Москвой» опытом организации мероприятий высшего уровня и объяснил, почему дипломатический протокол важен для эффективной деятельности дипломатических служб.

Протокол представляет собой свод правил и процедур, используемых для обозначения иерархии, порядка следования и последовательности действий, обязательных для исполнения представителями разных стран. Эти правила возникли на основе опыта и традиций прошлых веков и применяются повсеместно, обеспечивая гармонию и вежливость в межкультурных контактах.

Несоблюдение протокола может привести к недопониманию и конфликтам, поэтому подготовка дипломатов включает обязательное освоение тонкостей дипломатического этикета. Правильный подход к соблюдению установленного порядка действий способствует укреплению взаимопонимания и плодотворному сотрудничеству между народами.