Депутаты Омской области рассмотрели бюджет на 2026 год во время заседания

В четверг, 27 ноября, состоялось заседание Законодательного Собрания Омской области, на котором депутаты рассмотрели бюджет на 2026 год и планы на последующий период до 2028 года. Председатель Заксобрания Александр Артемов подчеркнул, что социальная политика остается приоритетом, включая выплаты, социальные обязательства и компенсации, написал сайт gorod55.ru .

Артемов также отметил, что оказание помощи участникам специальной военной операции и их семьям является важной задачей. В регионе действуют более 30 различных преференций для семей военнослужащих, и эта работа будет продолжена.

Отдельное внимание было уделено участию региона в реализации национальных проектов и региональных программ. Артемов указал, что Омская область занимает 17-е место в стране по исполнению кассового плана, и выразил надежду на увеличение темпов и попадание в десятку лучших.