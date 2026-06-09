Депутаты Госдумы предложили решение для разрешения споров о креплениях номерных знаков

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, который призван разрешить споры, связанные с использованием различных устройств на автомобильных номерных знаках. Группа парламентариев во главе с Ярославом Ниловым направила инициативу в правительство для уточнения ответственности за такие действия, написал Life.ru .

Сейчас автовладельцы могут столкнуться с серьезными административными последствиями и лишением прав за использование устройств, позволяющих скрыть номерные знаки, таких как автоматические шторки или откидные рамки. Однако, по словам депутата Ярослава Нилова, существующие формулировки закона допускают неоднозначное толкование, из-за чего к ответственности могут привлекаться и те, кто использует обычные механизмы крепления, не позволяющие скрыть номер во время движения.

Законопроект предлагает уточнить примечание к статье 12.2 КоАП РФ, определив под запрещенными устройствами только те механизмы, которые позволяют скрывать, видоизменять или маскировать государственный регистрационный знак непосредственно во время движения транспортного средства.