Депутаты Башкортостана предложили ограничить продажу мороженого с алкоголем

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в эфире радио Sputnik рассказал, что депутаты Курултая республики Башкортостан выступили с инициативой о включении алкогольного мороженого в перечень спиртосодержащих продуктов.

По словам Шапкина, депутаты предлагают дополнить список алкогольной продукции без уточнения, какой именно. При этом мороженое, как кондитерское изделие, не подпадает под действие закона о госрегулировании производства и оборота этилового спирта.

Производители мороженого, заботясь о соблюдении законодательства, заранее убрали из ассортимента продукты с алкогольным вкусом. Создатель бренда крафтового мороженого «Laplandia» Макар Макаров рассказал, что компания прекратила производство мороженого на основе виски, вина и биттеров из-за возможных юридических последствий.