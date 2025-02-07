Депутата Разворотнева: ускорить капремонт дома можно после технического обследования

Жители многоквартирных домов ежемесячно вносят платежи на капитальный ремонт, но некоторые дома остаются неотремонтированными годами. Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью Общественной Службе Новостей рассказала, что повлиять на сроки ремонта возможно только при наличии технических оснований.

Парламентарий отметила, что программы капремонта составляются без учета реального состояния домов, поскольку с 2013 года отсутствует технический учет жилого фонда. Регионы часто откладывают дорогостоящие работы, предпочитая выполнять мелкие ремонты.

Чтобы ускорить процесс, жильцам нужно провести общее собрание и техническое обследование дома. Обращение в органы местного самоуправления поможет сдвинуть сроки ремонта, добавила депутат.

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