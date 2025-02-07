Депутата Разворотнева: ускорить капремонт дома можно после технического обследования

Жители многоквартирных домов ежемесячно вносят платежи на капитальный ремонт, но некоторые дома остаются неотремонтированными годами. Заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в интервью Общественной Службе Новостей рассказала, что повлиять на сроки ремонта возможно только при наличии технических оснований.