Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман в интервью NEWS.ru обсудил преимущества России в освоении Арктики, подчеркнув значительный опыт страны в строительстве и эксплуатации ледоколов. Он отметил, что у России вековой опыт проектирования и строительства ледоколов, в то время как у англосаксонских стран такой школы нет.

Вассерман подчеркнул, что ключевую роль в эффективности использования ледоколов играет не только их строительство, но и понимание условий эксплуатации. Географические условия и накопленный опыт позволяют России успешно развивать Северный морской путь и осваивать ресурсы Арктики.

Таким образом, Россия сохраняет лидерство в освоении Арктики благодаря сочетанию технического мастерства и глубокого понимания особенностей эксплуатации ледоколов в сложных климатических условиях.