Депутат Тумусов обеспокоился лечением зубов на дому

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов высказал мнение о необходимости тщательного изучения спроса на стоматологические наборы для домашнего использования. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он отметил, что такие наборы могут быть привлекательны для частных клиник, стремящихся избежать налогообложения.

«Если самостоятельно что-то делать — конечно, это опасно. Любое медицинское вмешательство должно делаться профессионалами. Это с одной стороны. С другой стороны, надо изучить структуру этого спроса. Называется это „на дому“, но на самом деле это могут быть таким образом частные клиники, которые избегают налогообложения, платежей», — подчеркнул Тумусов.

По данным газеты «Известия», в России наблюдается рост спроса на наборы для лечения зубов на дому, особенно на комплекты для постановки пломб. За первые шесть месяцев года предложение таких товаров на маркетплейсах увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.