Депутат Толмачев поддержал верификацию самокатчиков через «Госуслуги»

Процедура верификации пользователей арендных самокатов на портале «Госуслуги» поспособствует снижению числа дорожно-транспортных происшествий. Таким мнением поделился заместитель председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с сайтом News.ru .

Парламентарий подчеркнул, что основной причиной аварий с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) является нарушение правил дорожного движения несовершеннолетними. Он отметил, что инициатива о верификации исходит от сервисов кикшеринга, заинтересованных в прозрачности и снижении аварийности.

Сейчас подростки обходят запрет на аренду самокатов, используя карты родителей для оплаты. После введения верификации несовершеннолетние не смогут арендовать самокаты. По данным МВД, более 30% пострадавших в ДТП с электросамокатами — дети и подростки от 10 до 17 лет.