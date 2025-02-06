Депутат Свинцов: соблюдение всех законов РФ позволит разблокировать соцсеть X

Социальную сеть X (бывший Twitter) разблокируют на территории России только при соблюдении ею российского законодательства. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в интервью News.ru.
По словам парламентария, для этого представителям сервиса необходимо удалить запрещенный в РФ контент, открыть в стране представительство и хранить персональные данные на территории России. После обращения соцсети в Роскомнадзор от лица своего представительства все ограничения могут быть сняты, подчеркнул депутат Свинцов.
Подмосковных ДТП с пострадавшими стало на 13% меньше за год
Путин назвал радиоэлектронную борьбу важным направлением
Администрация Мытищ провела встречу с жильцами дома по улице Железнодорожной
БТИ ответит на вопросы жителей Воскресенска по гаражной амнистии 12 февраля
Содержание дворов на Октябрьской улице проверили в Лосино-Петровском
Студентам в Лосино-Петровском рассказали об истории Сталинградской битвы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте