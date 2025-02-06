Депутат Свинцов: соблюдение всех законов РФ позволит разблокировать соцсеть X

Социальную сеть X (бывший Twitter) разблокируют на территории России только при соблюдении ею российского законодательства. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в интервью News.ru .

По словам парламентария, для этого представителям сервиса необходимо удалить запрещенный в РФ контент, открыть в стране представительство и хранить персональные данные на территории России. После обращения соцсети в Роскомнадзор от лица своего представительства все ограничения могут быть сняты, подчеркнул депутат Свинцов.