Депутат Стенякина отметила, что новый закон позволяет женам ветеранов воспользоваться бесплатным ЭКО в течение пяти лет

Сегодня Госдума приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о праве на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) для участников боевых действий и членов их семей. Инициатива распространяется также на инвалидов боевых действий. Право на процедуру получат жены погибших или умерших ветеранов, не вступившие в повторный брак, сообщила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с Zvezdanews .

Как отметила парламентарий, воспользоваться биоматериалом супруга они смогут в течение пяти лет с момента его гибели при наличии нотариально удостоверенного согласия мужа, данного им при жизни. При этом беременность должна наступить в пределах этого пятилетнего срока.

Законопроект поддержали все фракции единогласно. По словам депутата, если инициатива поможет 10–20 семьям обрести ребенка, «этот закон должен работать».

Помимо изменений в Закон о ветеранах, парламентариям предстоит внести правки в Семейный кодекс и нормы наследования. Это необходимо, чтобы рожденный ребенок имел все социальные права и гарантии участника специальной военной операции, включая пенсию по потере кормильца. Процедура станет бесплатной за счет программы госгарантий с 1 декабря 2026 года.