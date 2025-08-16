Депутат Слуцкий отметил историческое значение предстоящих переговоров на Аляске

Предстоящие переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом на Аляске будут иметь большое историческое значение. Об этом заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, стороны планируют обсудить важные темы, касающиеся восстановления полноценного диалога между Россией и США, включая экономические аспекты сотрудничества.

«Ждем итогов», — отметил парламентарий.

Депутат также выразил надежду, что президенты поднимут вопросы урегулирования украинского конфликта и контроля над вооружением.

