Депутат Слуцкий назвал грязным популизмом идею о сборе еврочиновников в Киеве 9 мая

Идея Владимира Зеленского о сборе европейских чиновников в Киеве 9 мая может перерасти в русофобский шабаш адептов возрождения нацизма, считает председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

«Грязный популизм, который никак не может помешать проведению Парада Победы в Москве, где соберутся истинные наследники победителей "коричневой чумы"», — заявил депутат.

Слуцкий добавил, что ранее Зеленский вообще отменил празднование Дня Победы 9 мая, теперь пытается «оттянуть» внимание на Украину, издеваясь над памятью павших воинов.