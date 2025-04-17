Депутат Слуцкий назвал грязным популизмом идею о сборе еврочиновников в Киеве 9 мая

Идея Владимира Зеленского о сборе европейских чиновников в Киеве 9 мая может перерасти в русофобский шабаш адептов возрождения нацизма, считает председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий. Своим мнением он поделился в разговоре с сайтом телеканала «Звезда».
«Грязный популизм, который никак не может помешать проведению Парада Победы в Москве, где соберутся истинные наследники победителей "коричневой чумы"», — заявил депутат.
Слуцкий добавил, что ранее Зеленский вообще отменил празднование Дня Победы 9 мая, теперь пытается «оттянуть» внимание на Украину, издеваясь над памятью павших воинов.
Ан-24 вынужденно вернулся в аэропорт Николаевска-на-Амуре из-за неисправности
Подмосковные спасатели вскрыли дверь в квартире мужчины с признаками инсульта
Свыше 30 незаконных построек снесли в Подмосковье с начала года
Впервые с начала спецоперации ВСУ попытались атаковать порт Оля в Астраханской области
«Одноклассники» запустили конкурс для садоводов и огородников
Волонтеры из Воскресенска сплели новую партию маскировочных сетей для бойцов СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте