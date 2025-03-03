Депутат Разворотнева поддержала идею передавать в МВД данные о квартиросъемщиках

В Госдуме высказались о предложении, которое касается передачи данных о съемщиках жилья в органы внутренних дел. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева поделилась мнением по этому вопросу в эфире радио «КП» .

По словам Разворотневой, недостаток информации о соседях негативно сказывается на жизни многоквартирного дома. Она отметила, что большое количество квартир сдается в аренду, и владельцы не всегда доступны для связи. Это создает проблемы при возникновении различных ситуаций, например, протечек или нарушений закона о тишине.

Депутат подчеркнула важность сведений о жильцах для обеспечения безопасности в непростые времена, когда существует угроза терроризма. Если Минстрой поддержит эту инициативу, то, по словам собеседницы, можно будет начать работу над деталями. Данные могут передаваться через портал «Госуслуги» и совмещаться с базами данных других ведомств, сказала она.