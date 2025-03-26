Депутат Пахомов: оформление перепланировок через «Госуслуги» исключит затягивание процесса

В Государственной думе предложили разрешить собственникам оформлять перепланировку через «Госуслуги». Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Пахомов рассказал об этом в эфире радио Sputnik .

По словам депутата, сейчас собственник должен подавать заявление о переустройстве или перепланировке лично в администрации либо приходить в МФЦ. Это не всегда удобно, а оформление через «Госуслуги» позволит провести быструю идентификацию подающего заявление, сделать процедуру «бесшовной» и собрать все необходимые документы в одном месте.

Также планируется, что согласование перевода или перепланировки будет происходить после личного осмотра помещения сотрудником. Это исключит затягивание процесса и немотивированные отказы или согласия.

Пахомов добавил, что все решения о переустройстве будут аккумулироваться в специальном цифровом реестре. Это сделает процесс более прозрачным и устранит лишние административные барьеры.