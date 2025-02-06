Депутат Останина: за малолетних наркоторговцев должны отвечать их родители

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил снизить возраст привлечения к уголовной ответственности за сбыт наркотиков с 16 до 14 лет. Его инициативу раскритиковала председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с «Ридусом» .

По словам парламентария, предложение главы СК — это не тот путь, по которому следует идти России. За преступления должны отвечать родители детей.

«Спрашивать надо не с детей, а с родителей, которые обязаны воспитывать ребенка. Именно родители должны нести ответственность, в том числе, возможно, и уголовную», — считает депутат Останина.

Помимо этого, Бастрыкин на заседании расширенной коллегии ведомства предложил запретить продажу алкоголя россиянам младше 21 года.