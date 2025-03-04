Депутат Останина поддержала создание официального списка игрушек для детсадов

Председатель комитета Госдумы России по защите семьи Нина Останина в беседе с «Ридусом» поддержала идею министра просвещения Сергея Кравцова о создании официального списка игрушек для детских садов.
По мнению депутата, перечень рекомендованных игрушек, которые соответствуют «традиционным российским ценностям», актуален. Она подчеркнула, что решение сформировать рекомендации было своевременным.
На заседании оргкомитета конкурса «Родная игрушка» министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о необходимости создать список игрушек для дошкольных учреждений. Он объяснил, что некоторые товары в магазинах не соответствуют традиционным российским ценностям.
Новая выставка о путешествиях открылась в Национальном центре «Россия»
Стала известна дата запуска «Союза МС-27» к МКС
Региональный этап Всероссийского конкурса «Мастер года» начался в Подмосковье
В Брянской области нашли обломки ракеты ATACMS
Трюдо счел глупым введение Трампом тарифов против Канады
Медаль в честь 80-летия Победы вручат 119 жителям Лыткарина
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте