Депутат Останина поддержала создание официального списка игрушек для детсадов

Председатель комитета Госдумы России по защите семьи Нина Останина в беседе с «Ридусом» поддержала идею министра просвещения Сергея Кравцова о создании официального списка игрушек для детских садов.

По мнению депутата, перечень рекомендованных игрушек, которые соответствуют «традиционным российским ценностям», актуален. Она подчеркнула, что решение сформировать рекомендации было своевременным.

На заседании оргкомитета конкурса «Родная игрушка» министр просвещения России Сергей Кравцов заявил о необходимости создать список игрушек для дошкольных учреждений. Он объяснил, что некоторые товары в магазинах не соответствуют традиционным российским ценностям.