Депутат Останина: отказ от статуса малоимущих улучшит статистику разводов

В России следует отменить критерий малоимущих для оказания помощи семьям с детьми. С таким предложением выступила глава комитета Государственной думы по делам семьи Нина Останина в интервью сайту «ФедералПресс» .

По мнению парламентария, термин «малоимущие» оскорбителен для родителей и детей. Государство обязано поддерживать все семьи с детьми, вне зависимости от их финансового положения, подчеркнула Останина.

Кроме того, отмена критерия малоимущих позволит улучшить статистику по разводам, так как некоторые пары вынуждены формально расторгнуть брак ради получения пособия, резюмировала депутат.