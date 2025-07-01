Депутат Останина не поддержала идею снизить брачный возраст с 18 до 16 лет

Идея лидера движения «Россия православная» Михаила Иванова снизить брачный возраст в России с 18 до 16 лет вызвала негативную реакцию со стороны председателя Комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной. В интервью «Ридусу» она назвала данную инициативу ошибочной и несоответствующей потребностям молодежи и семей.

Иванов аргументировал свое предложение тем, что тысячи девушек становятся матерями в раннем возрасте, но не могут оформить брак и получить государственную поддержку из-за возрастных ограничений. Однако Останина сочла предложение неправильным, утверждая, что подобная инициатива негативно скажется на восприятии депутатов обществом и вызовет сомнения в их понимании потребностей молодежи и семей.

По мнению депутата, важнее разработать меры поддержки молодых матерей и обеспечить условия для полноценного взросления и формирования здоровых семей, нежели снижать возрастной порог для брака.