Депутат Нилов: в вузах обязательно должны быть предусмотрены места для регионов

Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с «Ридусом» прокомментировал законопроект об отмене ЕГЭ с 2025 года.

Ранее депутаты от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ с 2025 года. Парламентарии предлагают вернуться к традиционной государственной итоговой аттестации.

Как отметил Нилов, в вузах обязательно должны быть предусмотрены места для регионов. По его словам, целевой набор сейчас превратился непонятно во что.

«По целевому набору регионы свою квоту выбирают, направляют студентов, а те не возвращаются, предпочитая оплатить штраф. В советское время все это работало» — сказал он.

Нилов отметил, что главным преимуществом единого госэкзамена в его нынешнем виде является удобство поступления в вузы из любой точки России.