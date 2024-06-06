Депутат Нилов: в вузах обязательно должны быть предусмотрены места для регионов
Председатель Комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в беседе с «Ридусом» прокомментировал законопроект об отмене ЕГЭ с 2025 года.
Ранее депутаты от ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ с 2025 года. Парламентарии предлагают вернуться к традиционной государственной итоговой аттестации.
Как отметил Нилов, в вузах обязательно должны быть предусмотрены места для регионов. По его словам, целевой набор сейчас превратился непонятно во что.
«По целевому набору регионы свою квоту выбирают, направляют студентов, а те не возвращаются, предпочитая оплатить штраф. В советское время все это работало» — сказал он.
Нилов отметил, что главным преимуществом единого госэкзамена в его нынешнем виде является удобство поступления в вузы из любой точки России.