Депутат Нилов поддержал инициативу о бесплатном проезде для многодетных семей

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал законопроект о предоставлении многодетным семьям бесплатного проезда по платным дорогам. Сложность заключается лишь в финансировании инициативы, отметил парламентарий в разговоре с Национальной Службой Новостей.
«Здесь вопрос финансового обеспечения… Кто за это будет платить? Поэтому я, конечно, поддерживаю, считаю абсолютно правильным и справедливым», — сказал депутат.
Он добавил, что техническая сторона вопроса не вызывает сложностей. Компенсировать плату можно через внесение в базу и выдачу специального устройства, либо оплачивать уже имеющийся чек. Сегодня меры поддержки многодетных относятся к полномочиям региональных властей, отметил Нилов.
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