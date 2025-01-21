Депутат Нилов поддержал инициативу о бесплатном проезде для многодетных семей

Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал законопроект о предоставлении многодетным семьям бесплатного проезда по платным дорогам. Сложность заключается лишь в финансировании инициативы, отметил парламентарий в разговоре с Национальной Службой Новостей .

«Здесь вопрос финансового обеспечения… Кто за это будет платить? Поэтому я, конечно, поддерживаю, считаю абсолютно правильным и справедливым», — сказал депутат.

Он добавил, что техническая сторона вопроса не вызывает сложностей. Компенсировать плату можно через внесение в базу и выдачу специального устройства, либо оплачивать уже имеющийся чек. Сегодня меры поддержки многодетных относятся к полномочиям региональных властей, отметил Нилов.