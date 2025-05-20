Депутат Нилов оценил эффективность будущего реестра неплательщиков алиментов

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился с RT мыслями о грядущем запуске в России реестра злостных неплательщиков алиментов в 2025 году.

Парламентарий признал, что реестр может иметь определенное моральное воздействие, но при этом подчеркнул его ограниченную эффективность в отношении некоторых должников.

«В целом, конечно, это (реестр — ред.) определенный моральный инструмент. Он работает», — отметил Нилов, добавив, что не всех неплательщиков такой шаг сможет затронуть.

Депутат также подчеркнул сложность проблемы алиментов, указав на различные причины невыплат, включая финансовые трудности и личные конфликты между бывшими супругами.

Напомним, что первый заместитель главы Министерства юстиции России Евгений Забарчук ранее объявил о предоставлении россиянам доступа к реестру злостных неплательщиков алиментов, привлеченных к административной или уголовной ответственности, начиная с 2025 года.