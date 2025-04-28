Депутат Нилов: нелегальная занятость создает множество проблем самим работникам

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поделился с RT видением ситуации с нелегальной занятостью. Он подчеркнул важность борьбы с ней.

В правительстве разработали план противодействия нелегальной занятости на 2025–2027 годы. План включает анализ неработающего населения и вовлечение его на рынок труда.

Депутат отметил: «Этим занимаются и в регионах, и в правительстве, и в парламенте давно». По его словам, проблема нелегальной занятости актуальна не только для России. Международная организация труда регулярно обращает внимание на эту проблему.

Нилов пояснил, что нелегальная занятость создает множество проблем самим работникам. Они лишены официального трудоустройства, а значит, будущей пенсии и социального страхования. В случае травмы на производстве работнику не выплатят страховку.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что уровень безработицы в стране упал до исторического минимума 2,4%.