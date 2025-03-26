Депутат Немкин предупредил о новой мошеннической схеме через «салоны красоты»

Член комитета Госдумы по информационной политике и связи Антон Немкин прокомментировал новую мошенническую схему в беседе с RT.
Злоумышленники от лица «успешных мужчин 30–35 лет» предлагают россиянкам бесплатный визит в салон красоты. Цель атакующих — доступ к устройству жертвы, чтобы украсть персональные данные и установить удаленное управление смартфоном, объяснил депутат.
Чтобы защититься, нужно соблюдать кибергигиену и скептически относиться к подозрительным сообщениям. Следует проверять сайты, на которых требуется ввод данных: у официальных организаций есть верифицированные страницы и приложения. Важно ограничить доступ приложений к личной информации, настроить двухфакторную аутентификацию.
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