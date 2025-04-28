Депутат Немкин предупредил о мошеннических схемах с «праздничными выплатами»

В преддверии майских праздников активизируются мошенники, пользующиеся расслабленностью людей. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

По его словам, злоумышленники рассылают ложные предложения о скидках на туристические услуги, бронирование гостиниц и покупку билетов. Они создают фальшивые сайты, чтобы выманить предоплату за несуществующие услуги.

Распространены схемы с «праздничными выплатами» от имени госорганов. Людям приходят сообщения о компенсациях или бонусах к праздникам, для получения которых нужно перейти по ссылке и ввести личные данные или реквизиты карты. Так граждане лишаются своих средств.

Не менее опасны звонки от псевдобанковских сотрудников. Также стоит быть осторожным с рассылкой «праздничных» подарков. Часто пользователям предлагают оплатить доставку якобы выигранного приза. После оплаты никакого приза не доставляют, а личные данные попадают в руки преступников.