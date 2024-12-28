Депутат Немкин: 2025 год может стать прорывным для отечественных видеохостингов

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин поделился с «ФедералПресс» мнением о развитии российских digital-сервисов.

Эксперт подчеркнул, что уровень развития российских цифровых сервисов можно оценить по ряду важных критериев: доступности и удобству использования, степени автоматизации процессов, интеграции с государственными и коммерческими системами, а также качеству пользовательского опыта. По каждому из этих параметров отечественные сервисы показывают высокие результаты.

Популярность российских цифровых платформ возросла благодаря изменению предпочтений пользователей, которые все чаще выбирают онлайн-сервисы вместо оффлайн-аналогов.

Поддержка независимых видеоблогеров, развитие рекламных технологий и интеграция с популярными платформами электронной коммерции могут сделать предстоящий год прорывом для отечественных видеохостингов, добавил парламентарий.