Депутат Миронов выразил уверенность, что Зеленский подпишет соглашение по металлам

Глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в беседе с RT высказал мнение, что сообщения об остановке американской военной помощи Украине — это больше способ давления на власти Киева, чем реальная попытка добиться мира.

Миронов уверен, что Владимир Зеленский все же подпишет соглашение по редкоземельных металлам, которое подготовил Дональд Трамп.

«А если точнее, то к сделке, условия которой в деталях известны только президенту США. Полагаю, Зеленский скоро прогнется и вернется к хозяину Белого дома с извинениями ради сохранения своей власти», — сказал он.

Политик добавил, что «скупка» Украины американцами за долги не отвечает интересам России.